РИАМО - 2 окт. Серия рекордов атмосферного давления ожидается в Москве в ближайшие дни, жителей ожидает так называемая «барическая гора», сообщается на сайте «Метеовести».

Причиной повышения атмосферного давления стал обширный антициклон над территорией европейской части России.

Утром в субботу был побит суточный рекорд атмосферного давления: в 09:00 атмосферное давление составило 762,8 мм рт. ст. Это на 2 мм превышает максимум, зафиксированный 2 октября 1975 года.

В дальнейшие дни давление продолжит расти. Максимальным оно будет в понедельник и вторник – 768 мм рт. ст. Это на 20-22 единицы выше нормальных показателей. Такое давление сопоставимо с погружением в шахту глубиной около 220 м.

В течение 4 следующих дней будут устанавливаться новые рекорды атмосферного давления. Такая серия может стать самой продолжительной в октябре.

Понижение атмосферного давления начнется со среды. Жителей призвали быть внимательными к своему самочувствию.

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