РИАМО - 2 окт. Конкуренция важна для успешного и правильного развития экономики, поэтому в Москве прикладывают все усилия для того, чтобы она развивалась честно и успешно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Конкуренция и инновации

Конкуренция не только регулирует цены на товары и услуги и обеспечивает стандарты качества, но и способствует внедрению инноваций. Сегодня Москва входит в число мировых лидеров по развитию цифровых технологий. Они внедряются в различных сферах - в здравоохранении, обучении, на транспорте. мегаполис сохраняет лидерство в рейтинге Минэкономразвития России по качеству предоставления электронных госуслуг.

Город активно поддерживает инновационное производство и передовые компании. Так, около 200 высокотехнологичных производств, а также лаборатории для исследований расположены на 5 площадках ОЭЗ «Технополис «Москва». Зона стала отличной базой для создания передовых разработок и высокой конкурентоспособности своих резидентов, которые на конец 2020 года получили 175 патентов.

Механизмы регулирования и поддержания конкуренции

За честной конкуренцией бизнесменов в столице следят соответствующие ведомства. Антимонопольным регулированием занимается Московское УФАС России, а Главное контрольное управление, департамент экономической политики и развития и департамент по конкурентной политике города обеспечивают соблюдение конкуренции, организуют госзакупки и открытые торги.

Через аукционы бизнес может арендовать у города землю и помещения, участвовать в строительстве дорог, больниц, детских садов и школ, реставрации объектов культуры. На конец 2020 года, Москва за 10 лет совершила более 1 млн закупок почти на 8 трлн рублей. Благодаря большому количеству участников на торгах удалось сэкономить порядка 1 трлн рублей.

Таким образом, бизнесмены получают площадку для работы, город — партнеров и средства для развития, а жители в перспективе — новые места для жизни и отдыха.

Участвовать в закупках могут любые компании. В Москве с 2013 года работает портал поставщиков, он автоматизирует закупки. Почти 90% поставщиков из Москвы и других регионов России, участвующих в госзакупках на этой платформе, — представители малого и среднего бизнеса, ИП и самозанятые. Регистрацию на портале прошли более 230 тыс. предпринимателей со всей страны.

На портале заключается свыше 1,5 тыс. контрактов ежедневно. Конкурентные процедуры по закупке дают бизнесу возможность поучаствовать в озеленении территорий школ, поставке расходных материалов и крупной техники в соцобъекты. Также можно оказывать услуги государственным заказчикам города.

В столице создают благоприятную конкурентную среду с развитой инфраструктурой, понятным ведением бизнеса и стимулирующими льготами. Здесь находится один из крупнейших рынков сбыта, что позволяет найти покупателя на любой товар.

Однако конкуренция в Москве очень серьезная. В черте города открыты 3 тыс. промышленных предприятий, более 728 тыс. субъектов МСП, ИП и 716 тыс. самозанятых. Их количество ежегодно увеличивается, что подстегивает конкуренцию и дает жителям столицы большой выбор товаров и услуг высокого качества.

Влияние конкуренции на качество жизни горожан

В соперничестве с другими городами за приток инвестиций и талантливых людей Москва развивает инфраструктуру и сервисы. Благодаря удобным и комфортным условиям ведения бизнеса в столице открывают офисы и представительства многие российские и иностранные компании. Они предлагают интересную работу и масштабные проекты, хорошие зарплаты и перспективы для роста и развития.

Жители Москвы могут сами повысить комфортность проживания в городе. Специально разработанные приложения и проекты — «Активный гражданин», «Лица района» и «Новаторы Москвы» — дают москвичам выбрать, как назвать станцию метро, провесит ремонт, а также реализовать свои идеи по благоустройству районов, оптимизации городских процессов.

В 2021 году столица стала 3 в рейтинге самых привлекательных для жизни мегаполисов Boston Consulting Group и заняла 4 строчку в топ-100 лучших городов мира по версии Resonance Consultancy.