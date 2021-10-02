РИАМО - 2 окт. За минувшие сутки в Москве после коронавируса выздоровели 2116 человек, с начала пандемии их число составляет 1 494 342 человека, сообщает столичный оперштаб.

В Москве выявлено 4032 новых случая инфекции, всего с начала пандемии - 1 641 945 случаев.

За сутки госпитализирован 1031 человек. На ИВЛ находятся 363 пациента. Также в столице скончались 67 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Сделать прививку от Covid-19 можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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