РИАМО - 2 окт. Свыше 100 учащихся из Москвы станут участниками образовательного форума «Наследие», все они представляют 13 столичных вузов, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы.

Открывшийся молодежный форум «Наследие» уже 4-й по счету. За 3 года в нем приняли участие свыше 12 тыс. человек. Мероприятие проводят для популяризации культурного наследия и знаний об особенностях его сохранения.

Заммэра столицы — глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина рассказала, что событие состоит из 3 частей: конкурсной, образовательной и деловой.

«Ребятам предстоит создать концепцию развития одного из объектов культурного наследия своего города так, чтобы он стал точкой притяжения для местных жителей и туристов», — сказала Сергунина.

Она подчеркнула, что помимо московских студентов, на форум приехали ребята из Новгорода, Крыма, Владимира, Екатеринбурга, Казани, Самары и других регионов страны.

«Награждение победителей пройдет в конце ноября», — отметила Сергунина.

В рамках форума будут идти мастер-классы, лекции. Послушать их смогут все желающие — в ноябре откроется электронная регистрация. Завершится мероприятие деловой программой.

«Наша цель — за эти 2 месяца погрузить молодых ребят в тему сохранения наследия. Хочется показать студентам, насколько важна и многогранна проблематика интеграции памятников архитектуры в жизнь постоянно изменяющегося мегаполиса», — сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.