РИАМО - 2 окт. За минувшие сутки в столице выявили еще 4032 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 641 945 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. На сегодняшний день сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

В Москве из-за подъема уровня заболеваемости усилен контроль за соблюдением масочного режима. Ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах является обязательным.

За минувшие сутки в России выявили 25 219 новых случаев инфекции, 886 человек скончались. Полностью выздоровели 17 852 человека.

С начала пандемии в стране выявлено 7 560 767 случаев коронавируса, за весь период умерло 209 028 человек, выздоровели 6 710 574 человека.

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