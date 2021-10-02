РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 окт. Около 40 пожарных ликвидировали открытое горение на складе с маслом и горюче-смазочными материалами в микрорайоне Салтыковка в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 05:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в микрорайоне Салтыковка, вл. 83.

В 07:11 - локализация пожара. В 10:25 - ликвидация открытого горения.

Привлекаемые силы и средства: 14 единиц техники, 28 человек, в том числе от МЧС 4 единицы техники, 10 человек.

Дальнейшая информация уточняется.