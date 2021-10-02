РИАМО - 2 окт. Игры между футбольными командами «Динамо» и «Крылья Советов», ЦСКА и «Краснодаром» 2 октября, а также между «Локомотивом» и «Ростовом» 3 октября будут проходить под охраной столичных правоохранителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За порядком на играх будут следить свыше 3 тыс. человек.

В частности, для охраны общественного порядка во время матча «Динамо» – «Крылья Советов» на стадионе «Динамо» будет задействован наряд численностью более 1,1 тыс. человек.

Общественную безопасность во время встречи команд ЦСКА и «Краснодар» будут обеспечивать свыше 630 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций.

Для обеспечения безопасности и охраны порядка в ходе проведения матча между «Локомотивом» и «Ростовом» на стадионе «Локомотив» будет привлечен наряд численностью свыше 780 человек.