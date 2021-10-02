РИАМО - 2 окт. Опубликованы кадры смертельного ДТП на северо-западе Москвы. Ночью в субботу автомобиль въехал в препятствие и загорелся, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Москве, об аварии по адресу: ул. Нижние Мневники, д. 62А, сообщили в 03:46.

В 04:03 возгорание ликвидировали на площади 2 кв. м. Водитель автомобиля погиб.

На прошлой неделе в столице произошло 174 ДТП, в которых 190 человек пострадали и 8 человек погибли.