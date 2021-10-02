РИАМО - 2 окт. Специалисты Мосприроды рассказали, что нужно делать жителям столицы, если в их квартиру по осени залетела летучая мышь. Молодые особи ищут место, где можно спокойно перезимовать, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего в городе можно встретить 6 видов рукокрылых: рыжая вечерница, бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница, ночница Брандта и двухцветный кожан. Все они занесены в Красную книгу Москвы - закон запрещает их истреблять. Летучие мыши крайне полезны - за час они съедают свыше 200 вредных насекомых.

Летучих мышей можно заметить в природно-исторических парках «Битцевский лес», «Кузьминки-Люблино» и в Измайловском лесопарке, кроме того, они встречаются и на других природных территориях в черте города.

Привычные места обитания этих животных: старые или заброшенные здания, скверы, дворы, подъезды или даже балконы.

Не стоит паниковать при встрече с летучей мышью. Тем более не нужно хватать ее голыми руками, пугать и причинять иной вред. Специалисты также не советуют кормить животное.

Если летучая мышь залетела в помещение, нужно изолировать ее в комнате и дождаться, когда она успокоится. Затем стоит надеть плотные перчатки, накрыть животное полотенцем, посадить в коробку с отверстиями не шире 1 см и выпустить на улицу при условии, что там тепло, а летучая мышь здорова. Если кажется, что животное травмировано или болеет, его надо отвезти в центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке.

Летучая мышь может быть переносчиком различных заболеваний. Поэтому если она вас укусила, надо обработать место укуса антисептиком и обратиться к врачу.