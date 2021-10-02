РИАМО – 2 окт. К работе на новом участке Большой кольцевой линии столичного метро привлекут свыше 260 новых машинистов. Они окончили Корпоративный университет транспортного комплекса, сообщил РИАМО заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

«Машинист — одна из самых востребованных специальностей в метро, сегодня у нас работает более 5,5 тыс. сотрудников», - рассказал Ликсутов.

С начала года обучение в Корпоративном университете прошли 378 машинистов. В их программу входили подготовка и практика на интерактивных стимуляторах, а также на подвижном составе.

Новых машинистов в ближайшее время трудоустроят в одно из депо, которое будет обслуживать новый участок БКЛ.

«Благодаря поддержке мэра Москвы (Сергея Собянина – ред.) мы расширяем метро впечатляющими темпами: Большая кольцевая линия не только улучшит транспортную доступность для миллионов пассажиров, но и создаст новые рабочие места для молодых специалистов, поэтому всех желающих стать машинистом ждем в нашей команде», - отметил Ликсутов.

Узнать о вакансиях транспортного комплекса и предложить свою кандидатуру можно через единый центр подбора персонала московского транспорта по телефону +7 495 622-22-22 или по почте rabota@mosmetro.ru.