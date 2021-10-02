РИАМО - 2 окт. Завершилось благоустройство сквера у Малого Федосьинского пруда в районе Ново-Переделкино, теперь там есть обновленная детская площадка, тропинки и дорожки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также обустроены места для отдыха. Для жителей сделали удобные пирсовые зоны, современную систему наружного освещения.

А на детской площадке появились многоуровневый игровой комплекс, веревочный лабиринт, качели-гнезда.

Еще там высадили 700 кустарников и 70 деревьев, обновили газоны.

Сам пруд благоустроили в прошлом году: его очистили от иловых отложений, создали водоупорный слой, берега укрепили.