РИАМО - 2 окт. Молодые люди, поступающие в столичные колледжи, все чаще хотят связать свою жизнь с ИТ-технологиями, в 2021 году конкурс на это направление составил до 30 человек на место, сообщается на официальном сайте мэра города.

В частности, в сфере ИТ наиболее интересные для молодежи направления — «Графический дизайн», «Сетевое и системное администрирование», «Графический дизайн», «Компьютерные системы и комплексы» и другие.

Как отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, еще среди популярных направлений у студентов — логистика, гостиничное дело, архитектура.

«Популярность профтехобразования в Москве объясняется возможностью получить востребованную профессию с гарантией трудоустройства на ведущие предприятия города после окончания учебы или даже во время нее», — сказала Ракова.

Она добавила, что в каждом из 50 колледжей Москвы создали центры содействия трудоустройству. С работодателями заключают договоры о прохождении практики.