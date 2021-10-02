РИАМО - 2 окт. В столичном районе Текстильщики создано современное общественное пространство — подошло к концу благоустройство сквера по 1-му Саратовскому проезду, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Рабочие сделали новые тропинки, обновили детскую площадку с веревочной полосой препятствий, поставили садовые качели и лавочки.
Еще в сквере появились спортивный комплекс и площадка для игры в баскетбол, ухоженные газоны, альпийская горка в центре сквера.
Помимо этого, на территории высадили более 80 деревьев и свыше 1,4 тыс. кустарников.
Система наружного освещения была обновлена полностью.
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