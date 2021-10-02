РИАМО - 2 окт. В столичном районе Текстильщики создано современное общественное пространство — подошло к концу благоустройство сквера по 1-му Саратовскому проезду, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Рабочие сделали новые тропинки, обновили детскую площадку с веревочной полосой препятствий, поставили садовые качели и лавочки.

Еще в сквере появились спортивный комплекс и площадка для игры в баскетбол, ухоженные газоны, альпийская горка в центре сквера.

Помимо этого, на территории высадили более 80 деревьев и свыше 1,4 тыс. кустарников.

Система наружного освещения была обновлена полностью.