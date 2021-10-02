РИАМО - 2 окт. В подвале 8-этажного жилого дома 20/1 на 1-й Тверской-Ямской улице в ночь на субботу произошел пожар. В ходе ликвидации возгорания были спасены 9 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Площадь пожара составила 20 кв. м. До прибытия спасателей дом самостоятельно покинули 30 человек.

В ходе тушения пожара спасли 9 человек, из них 2 детей. Сведений о пострадавших не поступало.

В 03:31 пожар локализовали, а в 03:38 – полностью потушили.