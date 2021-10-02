РИАМО - 2 окт. В поселке имени Воровского по адресу: улица Мира, 5, в Богородском городском округе минувшей ночью случился пожар на складе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о происшествии поступила в 23:59 1 октября. По данным очевидца, сильное задымление происходило внутри склада ООО «Скуп Храпуново».

В 00:30 2 октября 2021 года был объявлен ранг пожара №2.

По данным спасателей, в происшествии никто не пострадал.