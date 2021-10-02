РИАМО - 2 окт. В субботу в Московском регионе ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В частности, максимальная температура в Москве — плюс 8 - плюс 10, по области — плюс 7 - плюс 12 градусов.

По данным синоптиков, днем атмосферное давление будет повышенным и составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — порядка 60%.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют гулять на свежем воздухе, заниматься спортом и пить витамины.