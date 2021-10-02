РИАМО - 2 окт. Минтруд планирует закрепить в ТК продолжительность рабочего дня и правила расчета сезонных отпусков. Это может упростить жизнь сотрудникам и сделать эти правила понятнее, сообщила РИАМО юрист, эксперт по трудовому праву, член Палаты налоговых консультантов РФ Валентина Яковлева.

«Сейчас продолжительность рабочего дня никак не зафиксирована для большинства категорий. Это касается только ограничения для некоторых категорий сотрудников. Например, тех, кто трудится на вредном производстве», — рассказала Яковлева.

Она отметила, что в их отношении зафиксирована продолжительность трудового дня, в зависимости от вредности производства. В других же случаях работодатель обязан соблюдать норму в 40 часов в неделю или за учетный период. Это позволяет организовать посменную работу.

«Есть ряд профессий, где работать 8 часов невозможно, есть такая конструкция, как ненормированный рабочий день. В этом случае может быть написано 8, а сотрудник работает 12 часов в сутки и ему предоставляется отпуск. Однако привлекать человека к работе за пределами рабочего времени можно только периодически, а не постоянно. Контролировать это станут инспекторы трудовой инспекции», - уточнила Яковлева.

А введение изменений существенно упростит их работу.

«Я думаю это вводится для того, чтобы исключить со стороны работодателя переработки, чтобы лучше можно было их контролировать. Если мы в законе пропишем 8 часов, то это будет четко и однозначно. И вариантов, когда проверяющему можно будет зафиксировать нарушение, станет больше. Это будет презентоваться, как защита прав рабочих», - объяснила Яковлева.

При таком положении дел, работодатель не сможет заставить сотрудников работать больше, чем предусмотрено по закону. Сейчас, по словам юриста, многие не понимают перерабатывают они или нет.

Изменения повлияют не на всех, некоторые формы сотрудничества пока останутся нерегламентированными.

«Те, кто работают по ГПХ, не подпадают под действие трудового кодекса. Фрилансеров и аутсорсеров эта поправка не затронет, так как они работают по ГПХ или по договору подряда», - заключила Яковлева.