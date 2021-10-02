РИАМО - 2 окт. После запуска МЦД-4 пассажиры Киевского и Горьковского направлений Московской железной дороги получат сотни новых маршрутов, в том числе до 49 вузов, 11 офисных центров, 40 музеев и 18 парков, сообщил РИАМО заммэра столицы, руководитель городского Дептранса Максим Ликсутов.

Со сквозным маршрутом через город больше не придется пересаживаться на метро на вокзалах.

«После запуска первых двух диаметров мы увидели, как меняются маршруты пассажиров: раньше они редко выбирали электропоезда, чтобы перемещаться по городу, а теперь используют МЦД как альтернативу метро. МЦД-4, запуск которого находится на особом контроле у мэра Москвы (Сергея Собянина – ред.), станет крупнейшим диаметром, проходящим с запада на восток через центр и объединяющим 7 вокзалов», – сказал Ликсутов.

Он добавил, что после запуска диаметра для пассажиров станут доступнее 118 социальных объектов в 23 районах города.

Так, сейчас студенты из новой Москвы, чтобы добраться до МГТУ «Станкин», делают 3 пересадки. МЦД-4 позволит добираться до вуза без пересадок.

По МЦД-4 также будет легко доехать до Мещерского парка, Поклонной горы, усадьбы Кусково, «Москва-Сити», музея-панорамы «Бородинская битва».

МЦД-4 планируют запустить в 2023 году.