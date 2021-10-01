РИАМО - 1 окт. В Международный день пожилого человека в Подмосковье по традиции запустили социально-правовую акцию «Правовой марафон для пенсионеров», сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

Одними из первых участников акции стали пенсионеры из Сергиево-Посадского округа. Прием жителей старшего возраста 1 октября провела представитель уполномоченного в Сергиево-Посадском округе Татьяна Накорякова. Вместе с ней во встрече принял участие адвокат Московской областной коллегии адвокатов Александр Подольский.

На прием к ним пришли 7 жителей округа. Они обратились к правозащитникам с жалобами на мошенников, недобросовестных работодателей, земельные споры с родственниками и деятельность судебных приставов. Всех посетителей проконсультировали, одно обращение было взято в работу.

«Число людей «серебряного» возраста в Подмосковье увеличивается, и сегодня на территории региона проживает порядка 2 млн людей пожилого возраста. Основная цель проведения марафона – формирование правовой культуры и помощь в социальной адаптации людей старшего поколения», - сказала уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Просветительские мероприятия правовой направленности для жителей предпенсионного и пенсионного возраста будут проводиться до 29 октября. Планируется организовать встречи, беседы, консультации и круглые столы. В последнюю декаду месяца будут проводиться онлайн-мероприятия.

На почту уполномоченного upchmo@mosreg.ru жители старшего возраста могут направить письма с интересующими вопросами, снабдив их пометкой «марафон».