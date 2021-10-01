РИАМО - 1 окт. В новой Москве запустили сервис перевозок по требованию «По пути», его пользователи могут вызвать автобус с помощью приложения «Московской транспорт» на смартфоне. Все поездки контролирует круглосуточная служба поддержки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Воспользоваться сервисом просто. Нужно открыть приложение, указать точку отправления, затем точку прибытия, выбрать подходящий маршрут и оплатить поездку. После этого нужно подойти к точке отправления и дождаться маршрутку. На входе потребуется отсканировать QR-код.

В салонах автобусов предусмотрено все, что может понадобиться во время поездки: сиденья с ремнями безопасности, USB-разъемы для зарядки гаджетов, система климат-контроля и телевизор.

В среднем автобус придется ждать 10-20 минут. Стоимость проезда составляет 46 рублей. Пока услуга доступна для жителей Сосенского, Десеновского, Воскресенского и Филимонковского поселений.

Автобус по требованию: как использовать сервис «По пути» в Москве>>