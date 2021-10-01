РИАМО - 1 окт. Жители Московской области могут стать участниками социальной инициативы «Про навыки» и получить цифровые навыки, а также улучшить свои карьерные возможности, сообщают авторы проекта.

В апреле 2021 года стартовала социальная инициатива «Про навыки», направленная на продвижение и бесплатный просмотр всех курсов по востребованным на рынке труда цифровым навыкам и профессиям. Целью инициативы является создание условий для повышения качества и расширения возможностей непрерывного профессионального образования для всех категорий граждан, при этом особое внимание уделяется незащищенным слоям населения.

За пять месяцев с момента старта программы сайт пронавыки.рф посетили более 80 тыс. человек, в том числе свыше 3,8 тыс. человек из Московской области.

На сегодняшний день в рамках социальной инициативы, помимо курсов по востребованным навыкам, запущено направление, ориентированное на улучшение карьерных возможностей участников проекта в регионах их проживания.

Каждый участник, пройдя обучение по одному из профессиональных направлений, имеет право получить бесплатную карьерную консультацию от опытных HR-экспертов. В результате реализации программы до конца 2021 года планируется оказать помощь в карьерном развитии и трудоустройстве не менее 800 участникам программы.

На сайте проекта пронавыки.рф представлены 30 онлайн-курсов по востребованным профессиональным, гибким и цифровым навыкам, их количество постоянно увеличивается. Все курсы выполнены в формате видеоуроков и доступны в любое время без ограничения по количеству участников и просмотров. Можно пройти любое количество курсов.

Программа «Про навыки» предоставляет отдельные возможности для развития и трудоустройства людям с ограниченными возможностями здоровья. Контент и интерфейс сайта проекта учитывает особенности людей с инвалидностью по зрению и слуху. Также в рамках проекта разработан специальный курс с инструментами для пользователей с особенностями моторных функций, зрения и слуха, испытывающих трудности в чтении и восприятии информации.

На сайте «Про навыки» также размещаются актуальные вакансии для участников программы, а работодатели могут подавать заявки на подбор сотрудников.