РИАМО - 1 окт. По заказу министерства ЖКХ Московской области «Ростелеком» разработал единую информационно-аналитическую систему (ЕИАС). Внедрение нового сервиса позволило повысить качество предоставления услуг жителям региона, сообщает пресс-служба ведомства.

В системе собраны данные по многоквартирным домам (раздел «Паспорт дома») и индивидуальным жилым домам, информация о работе управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, а также о деятельности органов местного самоуправления.

«По сути, это огромное электронное хранилище, где собраны сведения об объемах потребления коммунальных услуг, начислениях, платежах и другая важная информация. На сегодняшний день системой охвачена вся территория Московской области», - сказал министр регионального ЖКХ Антон Велиховский.

С помощью ЕИАС ЖКХ жители могут написать обращение по любому вопросу, а также организовать и провести электронное собрание собственников дома. Принять участие в голосовании можно в личном кабинете на сайте dom.mosreg.ru или в мобильном приложении «ЕИАС ЖКХ».

Голосование может касаться любого вопроса. Например, согласования размера платы за содержание и ремонт общедомового имущества, реконструкции или капремонта дома, благоустройства придомового участка.

Проект ЕИАС ЖКХ реализовали в рамках исполнения государственной программы «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы и приоритетного проекта Московской области «Умные города Подмосковья».