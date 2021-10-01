РИАМО - 1 окт. За первый месяц работы Всероссийской программы «Пушкинская карта» в Подмосковье по ней продали почти 800 билетов, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Наиболее востребованными у зрителей оказались Московский губернский театр, областной государственный академический театр «Русский балет», а также областной театр драмы и комедии и региональный театр кукол.

«Сегодня в Московской области в программе («Пушкинская карта» - ред.) участвуют уже 51 учреждение культуры. Все они работают в острой конкурентной среде с лучшими творческими коллективами страны, предлагая свой актуальный контент. Уверена, что «Пушкинская карта» только набирает популярность у молодежи, потому что этот прорывной проект интересен всем его участникам», - сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Она отметила, что наиболее востребованными стали театры, где реализовано свыше 500 билетов.

Всероссийская программа «Пушкинской карты» стартовала первого сентября, чаще всего ее участники посещали постановки «Дядя Ваня» и «Вишневый сад» по одноименным произведениям А.П. Чехова, «Поэтическое кафе «Луч» Московского Губернского театра, «Лебединое озеро» и «Дон Кихот» Московского областного государственного академического театра «Русский балет».

Также были популярны спектакли «Золушка. Newstory» Московского областного театра драмы и комедии и «Тристан&Изольда» Московского областного государственного театра кукол.

Недавно к программе присоединились Московский областной ТЮЗ, Культурный центр имени Любови Орловой в Звенигороде, частный музей «Арт-макет» и Театр-студия «Театральный ковчег» в Сергиево-Посадском округе.

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