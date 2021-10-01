РИАМО - 1 окт. За первый месяц работы Всероссийской программы «Пушкинская карта» в Подмосковье по ней продали почти 800 билетов, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.
Наиболее востребованными у зрителей оказались Московский губернский театр, областной государственный академический театр «Русский балет», а также областной театр драмы и комедии и региональный театр кукол.
Она отметила, что наиболее востребованными стали театры, где реализовано свыше 500 билетов.
Всероссийская программа «Пушкинской карты» стартовала первого сентября, чаще всего ее участники посещали постановки «Дядя Ваня» и «Вишневый сад» по одноименным произведениям А.П. Чехова, «Поэтическое кафе «Луч» Московского Губернского театра, «Лебединое озеро» и «Дон Кихот» Московского областного государственного академического театра «Русский балет».
Также были популярны спектакли «Золушка. Newstory» Московского областного театра драмы и комедии и «Тристан&Изольда» Московского областного государственного театра кукол.
Недавно к программе присоединились Московский областной ТЮЗ, Культурный центр имени Любови Орловой в Звенигороде, частный музей «Арт-макет» и Театр-студия «Театральный ковчег» в Сергиево-Посадском округе.
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