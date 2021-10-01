РИАМО - 1 окт. В России правом получать повышенные выплаты обладают родители-пенсионеры, у которых есть дети-студенты, обучающиеся на очных отделениях по основным образовательным предметам, сообщает ТАСС.

«До окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет, (родители-пенсионеры - ред.) имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности», - рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

После того, как ребенок станет совершеннолетним, факт его обучения и нахождения на содержании у родителей нужно будет подтвердить.

Кроме того, повышенная пенсия предусмотрена для людей, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. Им устанавливается выплата, равная одной трети размера фиксированной выплаты к страховой пенсии на каждого нетрудоспособного, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.

Выплата индексируется каждый год. В 2021 году размер выплаты на одного иждивенца составляет 2014,83 рубля.