РИАМО - 1 окт. Фестиваль «Осень. Дмитров. Балет» стартовал на сцене дмитровского ДК «Созвездие». Первой зрителям представили постановку «Лебединое озеро» в исполнении артистов театра «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.

На протяжении трех вечеров зрители смогут насладиться шедеврами мировой и современной классической хореографии. Вход на спектакли осуществляется по бесплатным билетам.

В субботу зрители увидят постановку о современной жизни «Продавец игрушек» в исполнении артистов Воронежского государственного театра оперы и балета. В воскресенье труппа представит еще одно произведение - «Шут». Впервые этот спектакль, созданный на музыку Сергея Прокофьева, был поставлен в Париже в 1921 году в программе знаменитой гастрольной антрепризы Сергея Дягилева.

Сразу после «Шута» состоится гала-концерт с участием солистов Большого театра России, Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, театров «Русский балет» и «Кремлевский балет», а также других коллективов.

«В области сегодня уделяется особое внимание культуре, и это очень здорово. Даже небольшие города в Подмосковье становятся в центре культурных событий. И балетный фестиваль в Дмитрове – яркий пример этому. Я очень рад, что мы принимаем в нем участие и что именно «Русский балет» открывает фестиваль шедевром классики – «Лебединое озеро», - сказал худрук театра Вячеслав Гордеев.

По словам главы Дмитровского округа Ильи Поночевного, город уже не в первый раз становится подмосковным центром культурных мероприятий.

«В 2020 году Дмитров очень тепло принял на главной площади города концерт пианиста-виртуоза Дениса Мацуева. Ярким завершением этого лета стала опера «Евгений Онегин» в исполнении звезд театра «Геликон-опера». Фестиваль «Осень. Дмитров. Балет» - главное культурное событие осени. Уверен, что дмитровчане получат истинное удовольствие», - сказал Поночевный.