РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 окт. В субботу в Щелковском драматическом театре покажут детский спектакль по мотивам сказки Шарля Перро «Красная шапочка», сообщается на сайте ТКЦ «Щелковский театр».

Начало сеанса в 16:00.

Возрастное ограничение для детей 6+.