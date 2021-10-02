РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 окт. В субботу в Щелковском драматическом театре покажут детский спектакль по мотивам сказки Шарля Перро «Красная шапочка», сообщается на сайте ТКЦ «Щелковский театр».
Начало сеанса в 16:00.
Возрастное ограничение для детей 6+.
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|Температура
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|Осадки / облачность
|Давление
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РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 окт. В субботу в Щелковском драматическом театре покажут детский спектакль по мотивам сказки Шарля Перро «Красная шапочка», сообщается на сайте ТКЦ «Щелковский театр».
Начало сеанса в 16:00.
Возрастное ограничение для детей 6+.
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