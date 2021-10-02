РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 окт. В молодежном центре «Импульс» в подмосковных Мытищах в субботу пройдет осенняя зарница, сообщается в Instagram-аккаунте молодежного центра.
Зарница — это молодежная военно-спортивная игра. В игре принимают участие сборные команды молодежных общественных объединений и учащихся образовательных организаций. А еще это крутые эмоции, новые знакомства, призы и многое другое.
Мероприятие пройдет в субботу в 11:00. Место проведения: МБУ МЦ «Импульс», ул. Силикатная, 12.
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