РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 окт. В молодежном центре «Импульс» в подмосковных Мытищах в субботу пройдет осенняя зарница, сообщается в Instagram-аккаунте молодежного центра.

Зарница — это молодежная военно-спортивная игра. В игре принимают участие сборные команды молодежных общественных объединений и учащихся образовательных организаций. ⁣⁣А еще это крутые эмоции, новые знакомства, призы и многое другое.⁣⁣

Мероприятие пройдет в субботу в 11:00⁣⁣. Место проведения: МБУ МЦ «Импульс», ул. Силикатная, 12⁣⁣.