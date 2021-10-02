РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 окт. Подольский хоккейный клуб «Витязь» в субботу сыграет с «Куньлунь Ред Стар» из Пекина в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Матч состоится в субботу на «Арене Мытищи» в 17:00. Трансляцию матча можно будет посмотреть на КХЛ ТВ в 23:15.

В 12 матчах текущего сезона команде Китая удалось заработать только 6 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она занимает 11-е место.

Подольский коллектив в 12 играх успел забрать себе 12 баллов. Сейчас он располагается на 10 позиции в общекомандном зачете Западной конференции.