РИАМО - 1 окт. Для некоммерческих организаций Подмосковья 5 октября организуют образовательное мероприятие на тему «Возможности участия и победы в конкурсах Фонда президентских грантов», сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Встреча пройдет в культурном центре «Барвиха» в Одинцовском округе. Она станет частью серии семинаров для волонтеров Подмосковья.

Перед участниками семинара выступят спикеры департамента обучающих программ Фонда президентских грантов Анна Никифорова и Галина Никифорова. Они познакомят руководителей региональных НКО с ключевыми аспектами подготовки заявок на получение грантов.

Эксперты расскажут, кто и на каких условиях может претендовать на гранты, какую сумму можно просить на один проект, как правильно разрабатывать соцпроект, как заполнить заявку и какие материалы для этого можно найти в открытом доступе.

Послушать семинар могут как опытные участники конкурсов, так и начинающие. Начало в 16:00. На встречу необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке. Далее нужно пройти авторизацию на платформе «Волонтеры Подмосковья». Для представителей муниципальных образований региона организуют видеоконференцсвязь.

Серия семинаров проводится по инициативе Главного управления социальных коммуникаций Московской области с 6 сентября по 21 октября. В программу вошли 11 встреч с экспертами.