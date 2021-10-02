РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 окт. По традиции в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Мытищи каждый год осенью проходит праздник тыквы «ТыквоГрад», сообщается в Instagram-аккаунте окружных парков.

В эти дни «Чайленд» в центральном парке превращается в тыквенный рай. Каждый посетитель может не только весело провести время, но и насладиться вкусом спелого овоща.

Праздник пройдет в субботу в ЦПКиО Мытищ по адресу: улица Мира, 2А, стр. 13.