РИАМО - 1 окт. Федеральное агентство по делам молодежи 5 октября проведет в России масштабную акцию «День учителя - 2021», сообщает пресс-служба ведомства.

В 85 российских регионах пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию Всемирного дня учителя. Участие в мероприятиях примут учащиеся и выпускники средних образовательных учреждений, их родители, а также сами педагоги.

Среди праздничных мероприятий - онлайн-флешмоб, в рамках которого все желающие могут рассказать о своем любимом педагоге в социальных сетях с хештегом #МойЛюбимыйУчитель.

Также запанированы личные и телефонные поздравления учителей, к которым подключатся волонтеры и активисты движения «Мы вместе».

День учителя впервые отметили в СССР 29 сентября 1965 года. После было решено праздновать его в первое воскресенье октября. В 1994 году в России за этим праздником была закреплена постоянная дата - 5 октября.