РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 окт. Литературно-музыкальный фестиваль «Есенинские встречи» к 126-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина пройдет в Балашихинской картинной галерее в субботу, на нем выступят поэты, актеры, музыканты Москвы и Московской области, сообщила «РИАМО в Балашихе» организатор мероприятия Елена Темченко.

Русский поэт Сергей Есенин родился 3 октября (21 сентября по старому стилю) 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии в крестьянской семье. В 2021 году исполняется 126 лет со дня его рождения.

«Фестиваль «Есенинские встречи» начнется в Балашихе в 15:00. В программе примут участие поэты, актеры, музыканты Москвы и Московской области. Приходите, вход свободный», – сказала Темченко.

Адрес картинной галереи: Балашиха, проспект Ленина, 10. Подробную информацию можно узнать по телефону: 8(495)521-12-21.