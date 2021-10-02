РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 окт. С субботы временно ограничат движение транспорта на некоторых дорогах микрорайона Опалиха Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В микрорайоне Опалиха начинаются работы по прокладке водопровода вдоль автодороги местного значения. Ежедневно с субботы с 9:00 до 18:00 будет ограничено движение транспорта на участке от Волоколамского шоссе до пересечения с улицами Некрасова и Новая Опалиха.

При этом на улицах Широкой, Оптиков, Лермонтова, в Физкультурном переулке останется одностороннее движение, а все проезды между улицами Новой Московской, Чапаева и Мира будут двусторонними.

Работы продлятся до конца декабря 2021 года.