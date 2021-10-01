РИАМО - 1 окт. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский посетил крупнейшее в регионе предприятие по переработке вторичного сырья «Орис Пром», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Для министра провели экскурсию по каждому цеху предприятия, Велиховский смог лично оценить передовые методы переработки сырья и вживую увидеть конечный продукт.

«Я увидел конкретный результат переработки вторичного сырья. К примеру, скамейка, данный продукт произведен из обычных пластиковых пакетов. В рамках программы благоустройства мы будем использовать подобную продукцию в инфраструктуре Подмосковья», - сказал Велиховский.

Он добавил, что сегодня в Подмосковье развернута обширная деятельность по сортировке и переработке отходов. На данный момент уже более 50 тыс. кубометров вторичного сырья отсортированы и широко используются в промышленности и производстве.

На экскурсии Велиховскому показали процесс переработки пластиковых бутылок в гранулы - сухой сыпучий материал, обладающий свойствами первоначального исходного сырья. По сравнению с аналогичными изделиями порошкового типа гранулы более удобны в дальнейшем использовании при производстве широкого перечня продукции.

Также участникам экскурсии показали одну из восьми установок России для перемалывания крупной бытовой техники. В цеху ее разбирают, вытаскивают медь, платы и металл, а после перерабатывают и создают из обработанного металла грейферы.

Среди всех участков министр выделил цех по переработке автомобильной резины, где старые покрышки утилизируются на 100%. Одну шину разделяют на три фракции, перемалывают и отправляют на очистку. Резиновую крошку широко применяют в покрытии спортивных и детских площадок, металлический корд используют в плавильных печах, а текстильное волокно пускают в производство топлива для отопительных систем.

Велиховский также отметил, что в Подмосковье три года реализуется программа раздельного сбора отходов – «Мегабак». Сегодня по этой программе открыли 51 площадку в 48 городских округах региона. Туда можно бесплатно привезти старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, старые окна и прочие крупногабаритные отходы, которые можно вторично переработать.