РИАМО - 1 окт. Завершился открытый конкурс на определение подрядчика, который построит новую школу на 825 мест в ЖК «Дрожжино-2» Ленинского округа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.
Образовательное учреждение возведут в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.
«По итогам проведения открытого конкурса на строительство общеобразовательной школы на 825 мест в жилом комплексе «Дрожжино-2» Ленинского городского округа контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Т-Строй», - рассказал руководитель ведомства Владимир Локтев.
Планируется возвести 3-этажное здание. Его общая площадь составит свыше 12,4 тыс. квадратных метров. В школе разместят учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый зал, 2 спортивных зала для учеников начальной и основной школы.
Кроме того, в здании обустроят читальный зал с IT-зоной, столовую, административные и вспомогательные помещения.
Территорию возле школы благоустроят. Там появится большая спортивная площадка: стадион с беговыми дорожками, легкоатлетический сектор и зоны для командных игр.
Также возле школы обустроят учебно-опытную зону с плодово-ягодным питомником, экологической тропой и местом для занятий на открытом воздухе.
Ввести школу в эксплуатацию планируют в 2023 году.
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