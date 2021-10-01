РИАМО - 1 окт. Завершился открытый конкурс на определение подрядчика, который построит новую школу на 825 мест в ЖК «Дрожжино-2» Ленинского округа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Образовательное учреждение возведут в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«По итогам проведения открытого конкурса на строительство общеобразовательной школы на 825 мест в жилом комплексе «Дрожжино-2» Ленинского городского округа контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Т-Строй», - рассказал руководитель ведомства Владимир Локтев.

Планируется возвести 3-этажное здание. Его общая площадь составит свыше 12,4 тыс. квадратных метров. В школе разместят учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый зал, 2 спортивных зала для учеников начальной и основной школы.

Кроме того, в здании обустроят читальный зал с IT-зоной, столовую, административные и вспомогательные помещения.

Территорию возле школы благоустроят. Там появится большая спортивная площадка: стадион с беговыми дорожками, легкоатлетический сектор и зоны для командных игр.

Также возле школы обустроят учебно-опытную зону с плодово-ягодным питомником, экологической тропой и местом для занятий на открытом воздухе.

Ввести школу в эксплуатацию планируют в 2023 году.