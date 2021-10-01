РИАМО - 1 окт. Савеловский районный суд Москвы отправил под арест бывшего начальника Научно-исследовательского института ФСИН России Андрея Быкова, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Он проведет под стражей 2 месяца, до 29 ноября.

Ранее в отношении Быкова возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, с апреля 2018 года по апрель 2021 года Быков, являясь руководителем госучреждения, заключил с сотрудниками 95 трудовых договоров на должность вольнонаемных работников института.

Эти сотрудники делали научные работы на своем основном месте службы, а также получали дополнительное материальное стимулирование от института, где работал Быков.

Ущерб, нанесенный госучреждению, оценили в сумму более 40 млн рублей.