РИАМО - 1 окт. Ветреная и дождливая сентябрьская погода в столице положительно повлияла на качество воздуха, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

По данным экологического мониторинга, в атмосферном воздухе столицы на 20% понизилась концентрация оксида углерода, на 7% - диоксида азота, на 37% - оксида азота, на 15% - взвешенных частиц РМ10 и на 29% - РМ2,5. Данные приведены по сравнению с теплым сентябрем 2019 года.

Два года назад в сентябре при норме 65 мм выпало всего 29 мм осадков. Среднемесячная температура воздуха составила +12,3 градуса.

В этом году за аналогичный период месячная норма осадков была превышена – их количество достигло 75 мм. В отдельные дни наблюдались порывы ветра до 17 м/с, среднемесячная температура составила +8,4 градуса.

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