РИАМО - 1 окт. Самых добросовестных работодателей, согласно исследованию «Авито.Работа», можно найти в сфере медицины и фармацевтики, бухгалтерии и финансов, ЖКХ. Россияне реже всего сталкиваются с уловками в этих отраслях, сообщает Газета.ru.

Больше половины соискателей (51-55%) заявили, что последний год у них за не было проблем с недобросовестными работодателями из этих сфер. 48% респондентов не сталкивались с уловками при поиске работы, устраиваясь в сферы производства, добычи и обработки сырья и сельского хозяйства, а также в сфере маркетинга, PR и рекламы (47%).

Россияне сочли добросовестными работодателей из сферы образования и науки (46%), IT, интернет, телекома (44%), фитнеса, салонов красоты (41%), административной работы (40%), туризма, ресторанов (40%).

Для 40% соискателей поводом усомниться в добросовестности работодателя может стать недостаточно четко составленная вакансия в части должностных обязанностей. Остерегаются россияне работы, где нет «белой» зарплаты, предусмотрен неоплачиваемый испытательный срок, обещают большие деньги за короткий срок (по 32%). А 6% обращают внимание на срок существования юрлица.

Эксперты рекомендуют внимательно проверять слишком заманчивые предложения, а также сразу прекращать взаимодействие, если работодатель пытается выманить деньги под предлогом обучения. Не стоит пересылать свои паспортные данные, а информацию об условиях труда, зарплате, соцпакете, месте работы и обязанностях лучше уточнять заранее.

В опросе приняли участие 10 тыс. россиян старше 18 лет.