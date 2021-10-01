РИАМО - 1 окт. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны до 4 февраля оценить изменения, внесенные в федеральный бюджет на 2022 год, сообщает Федеральное агентство новостей.

Правительству также поручено уточнить основные параметры социально-экономического развития страны. Ответственным за выполнение распоряжения главы государства назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжает работу по решению нескольких задач, направленных на снижение негативного воздействия промышленности на окружающую среду, и создает условия для перехода энергетического комплекса страны к экологически безопасной низкоуглеродной экономике.