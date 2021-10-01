РИАМО - 1 окт. Осенью, в сезон простудных заболеваний, вырастает риск микст-инфицирования гриппом и коронавирусом. Их сочетание приводит к более тяжелому протеканию болезни, сообщает «Вечерняя Москва».

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что угроза микст-инфицирования прежде всего актуальна для тех, кто не сделал прививку, а также для людей старше 70 лет и пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями.

«В таком случае микст-инфекция может протекать тяжелее. Но не потому, что в иммунной системе сложные взаимодействия, а потому, что два вируса одномоментно будут работать, вызывая параллельные патологические изменения», — объяснил Крючков.

По мнению врача-эпидемиолога Эдуарда Шункова, в группу риска также входят люди с низким иммунитетом.

Защитить организм можно, сделав две прививки – от гриппа и коронавируса.

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