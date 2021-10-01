РИАМО - 1 окт. В Подмосковье утвердили график личного приема жителей в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в октябре 2021 года, соответствующий документ размещен на сайте администрации губернатора региона.

В связи с пандемией коронавируса личный прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи. Время приема: 10:00 – 13:00.

Так, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья примет жителей Бронниц 4 октября, Власихи – 8 октября, Долгопрудного – 11 октября, Коломны – 15 октября, Электростали – 18 октября, Егорьевска – 22 октября, Луховиц – 25 октября, Мытищ – 29 октября.

Приемные министерства экономики и финансов области будут работать 4 октября в Люберцах, 11 октября – в Дмитровском округе, 18 октября – в Можайском округе, 25 октября – в Озерах.

Представители Главного архивного управления региона примут жителей Зарайска 4 октября, Красногорска – 8 октября, Наро-Фоминского округа – 11 октября, Павловского Посада – 15 октября, Талдомского округа – 18 октября, Шаховской - 22 октября, Восхода – 25 октября, Дзержинского – 29 октября.

Комитет по архитектуре и градостроительству Подмосковья примет жителей Волоколамского округа 4 октября, Каширы – 8 октября, Озер – 11 октября, Бронниц – 15 октября, Королева – 18 октября, Краснознаменска – 22 октября, Электростали – 25 октября, Фрязина – 29 октября.

Приемные министерства ЖКХ Московской области будут работать 4 октября в Дмитровском округе, 8 октября – в Истре, 11 октября – в Мытищах, 15 октября – в Черноголовке, 18 октября – в Солнечногорске, 22 октября – в Дзержинском, 25 октября – в Жуковском, 29 октября – в Молодежном.

Представители Главного управления региональной безопасности примут жителей Краснознаменска 4 октября, Электрогорска – 8 октября, жителей Люберец – 11 октября, округа Пушкинский – 15 октября, Долгопрудного – 18 октября, Ивантеевки – 22 октября, Лобни – 25 октября, Лосино-Петровского – 29 октября.

Полностью график можно посмотреть по ссылке.