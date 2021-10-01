РИАМО - 1 окт. В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства региона адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на октябрь 2021 года.

Адвокаты примут жителей 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 октября с 10:00 до 14:00.

Консультации проводятся по адресу: Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В».

Предварительная запись на консультацию по телефону: 8(498)602-31-13 (многоканальный).

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.