РИАМО - 1 окт. В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства Московской области на октябрь 2021 года.

В связи с пандемией коронавируса личный прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

4 октября с 10:00 прием проведет председатель комитета по ценам и тарифам региона Ирина Доркина, с 15:00 – министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина. 5 октября с 10:00 – замминистра экологии и природопользования области Вадим Воронцов, с 15:00 – и. о. министра физической культуры и спорта региона Александр Сазанович.

6 октября с 10:00 жителей примет замминистра здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, с 15:00 – министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, 7 октября с 10:00 – министр образования региона Илья Бронштейн, с 15:00 – министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев. 8 октября с 10:00 – министр имущественных отношений области Наталья Адигамова.

Министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева примет жителей 11 октября с 15:00. Министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе – 12 октября с 15:00. Зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова и министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко – 13 октября с 10:00, зампред правительства области – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев – с 15:00.

14 октября с 10:00 прием проведет министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, с 15:00 – председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир. 15 октября с 10:00 – министр энергетики региона Александр Самарин, с 15:00 – министр культуры Подмосковья Елена Харламова. 18 октября с 15:00 – начальник Главного управления культурного наследия области Валерия Березовская. 19 октября с 15:00 – зампред правительства региона Мария Нагорная и министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

20 октября с 10:00 жителей примет министр жилищной политики Московской области Инна Федотова. 21 октября с 10:00 – начальник Главного управления территориальной политики региона Елена Ковалева, с 15:00 – зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования области Андрей Разин и начальник Главного управления государственного административно-технического надзора региона Олег Баженов.

Первый замминистра социального развития Подмосковья Надежда Ускова проведет прием 22 октября с 10:00. Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин и министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар – 26 октября с 15:00. Зампред правительства Подмосковья Максим Фомин и министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик – 27 октября с 10:00, зампред правительства региона – министр социального развития Подмосковья Ирина Каклюгина – с 15:00.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина примет жителей 28 октября с 10:00, советник губернатора региона (в ранге министра) Хатиа Окуджава и министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский – с 15:00. Министр ЖКХ области Антон Велиховский – 29 октября с 10:00.