РИАМО - 1 окт. В РФ стартовала рекламная кампания на теле- и радиоканалах, а также в онлайн-пространстве, посвященная Всероссийской переписи населения. Кроме того, в школах запланировано проведение тематических уроков, сообщает оргкомитет переписи.

«Мы предложили в начале октября провести в школах информационные уроки и классные часы, на которых преподаватели, специалисты Росстата и волонтеры-студенты и аспиранты региональных вузов рассказали бы о Всероссийской переписи населения. Для этого уже разработаны специальные методические материалы», – сказал руководитель Росстата Павел Малков.

Он добавил, что также 58 тыс. студентов будут работать переписчиками, всего последних будет 260 тыс. человек.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов отметил, что завершилось тестирование электронного переписного листа, который будет использоваться для самостоятельной переписи на портале госуслуг.

«Большинство оценили электронную форму на «хорошо» и «очень хорошо». Однако было получено более 150 замечаний и предложений. Большая часть из них касалась подсказок и других элементов анкеты, помогающих ускорить и упростить ее заполнение. Сейчас электронная форма переписного листа полностью готова», – сказал Качанов.

По его словам, также было проведено нагрузочное тестирование системы. Оказалось, что она выдерживает 150-200 запросов на заполнение анкеты в секунду.

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева добавила, что участвовать в проведении переписи готовы тысячи волонтеров. Каждый из них пройдет обучение. Волонтеры начнут работать с 15 октября по 4 часа в день, их задача - информирование и консультирование граждан по вопросам переписи.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг.