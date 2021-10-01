РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 окт. Ранее судимый житель Балашихи украл 20 тыс. рублей из спа-салона, расположенного в округе, злоумышленника задержали, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по Балашихе МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от представителя спа-салона, расположенного на улице Свердлова. Он сообщил о краже 20 тысяч рублей со стойки администратора.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 40-летний ранее судимый местный житель, который в тот день посещал данный салон. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.