РИАМО - 1 окт. Тверской районный суд Москвы признал главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал на 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Зубрилина судили за совершение правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ - нарушение установленного порядка проведения митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Ранее Николая Зубрилина вместе с другим членом КПРФ Павлом Ивановым задержали за призывы к участию в несанкционированном митинге, а также за активное участие в нем.

Столичная мэрия не согласовала массовые мероприятия из-за сложной эпидситуации.