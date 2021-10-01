РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 окт. Жители ЖК «Алексеевская роща» в Балашихе пожаловались в соцсетях на огромные очереди по утрам из-за недостаточного количества маршрутных такси до метро «Щелковская», сообщила «РИАМО в Балашихе» представитель пресс-службы компании-перевозчика «Ранд-Транс».

Район «Алексеевская роща», где проживает около 20 тыс. жителей, находится в 7 км от МКАД. По словам местных жителей, здесь не ходит ни один муниципальный транспорт, сократилось количество автобусов, следующих по Щелковскому шоссе мимо ЖК через остановки Лукино, а коммерческий маршрут до метро «Щелковская» только один: №1222.

Жители также отметили, что в час пик для того, чтобы добраться до метро, многим из них приходится выходить из дома за несколько часов и они все равно опаздывают, едут стоя в переполненных маршрутках по 1-1,5 часа.

«В час пик в ЖК «Алексеевская роща» по данному маршруту №1222, который ходит с интервалом в 10-15 минут, подают по две машины сразу. Однако, учитывая специфику данного густонаселенного микрорайона, его отдаленность и один заезд, увеличение компанией количества маршруток не изменит ситуацию, так как сбои и задержки в движении происходят из-за регулярных заторов на Щелковском шоссе», - сообщила представитель пресс-службы.

Она добавила, что разрешить ситуацию помогла бы организация дорожной инфраструктуры, в частности создание выделенной полосы для общественного транспорта, что позволило бы избежать постоянных сбоев в движении транспорта, сократило бы число аварий.