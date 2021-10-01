РИАМО - 1 окт. Лайки в соцсетях полезны для здоровья, потому что этот процесс помогает вырабатывать в организме гормон счастья, сообщила нейропсихолог Наталья Лапшичева.
По ее словам, когда человек слишком много времени проводит дома или в офисе, у него снижается уровень серотонина, который также называют гормоном счастья, и поднять его можно как раз за счет публикаций в социальных сетях и лайков других пользователей.
«В обычной ситуации серотонин вырабатывается на природе и на солнце, во время движения. У людей, которые постоянно сидят в офисе или дома, есть нехватка свежего воздуха и физической активности, поэтому и серотонина мало. Они ищут другие способы получить его. Например, они «находят» серотонин, когда общаются в социальных сетях и получают там лайки», — сказала Лапшичева в интервью радио Sputnik.
Но она подчеркнула, что получение гормона счастья за счет соцсетей – это не самый надежный способ.
По ее словам, дизлайки и небольшое количество лайков могут все испортить.
Социальные сети могут поднять уровень гормона счастья, но они не должны быть единственным стимулом для его выработки, заключила нейропсихолог.
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