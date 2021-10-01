РИАМО - 1 окт. Лайки в соцсетях полезны для здоровья, потому что этот процесс помогает вырабатывать в организме гормон счастья, сообщила нейропсихолог Наталья Лапшичева.

По ее словам, когда человек слишком много времени проводит дома или в офисе, у него снижается уровень серотонина, который также называют гормоном счастья, и поднять его можно как раз за счет публикаций в социальных сетях и лайков других пользователей.

«В обычной ситуации серотонин вырабатывается на природе и на солнце, во время движения. У людей, которые постоянно сидят в офисе или дома, есть нехватка свежего воздуха и физической активности, поэтому и серотонина мало. Они ищут другие способы получить его. Например, они «находят» серотонин, когда общаются в социальных сетях и получают там лайки», — сказала Лапшичева в интервью радио Sputnik.

Но она подчеркнула, что получение гормона счастья за счет соцсетей – это не самый надежный способ.

По ее словам, дизлайки и небольшое количество лайков могут все испортить.

«Сюда примешивается зависимость от мнения окружающих, то есть человеку важно, что о нем скажут, что подумают. Например, если лайков под публикацией поставили недостаточно много, то у человека появляются мысли, что с ним что-то не так. Это негативные мысли, которые понижают уровень счастья», – сказала Лапшичева.

Социальные сети могут поднять уровень гормона счастья, но они не должны быть единственным стимулом для его выработки, заключила нейропсихолог.