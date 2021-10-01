РИАМО - 1 окт. В Подмосковье стартовала акция «Сдай старые шины на «Мегабак», в рамках которой жители могут сдать на переработку старые покрышки и выиграть сертификат на новые шины. Экоакция продлится до конца ноября, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

«В апреле текущего года мы запускали данную акцию, которая вызвала огромный интерес у автолюбителей и жителей региона. В прошлый раз в рамках акции «Сдай старые шины на переработку» было собрано более 20 тыс. старых покрышек», - отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Для участия в розыгрыше сертификата нужно привезти шины в один из пунктов приема «Мегабак», сфотографироваться с покрышками и разместить снимок в Instagram с хештэгом #сдалшинынаМегабак. Покрышки нужно отправить в специальные контейнеры для переработки.

Итоги акции подведет подмосковное министерство ЖКХ, победителем станет автор самого креативного фото.

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