РИАМО - 1 окт. Муниципальные комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов являются коллегиальным совещательным органом, призванным содействовать главе округа в принятии грамотных управленческих решений. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Так, председателем комиссии должен быть назначен заместитель руководителя органа местного самоуправления, а не глава городского округа. Вместе с тем протокол заседания комиссии является обязательным для рассмотрения главой округа в целях учета содержащихся в нем рекомендаций и уведомления комиссии о принятом решении.

Секретарем комиссии должен являться руководитель подразделения кадровой службы органа местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо сотрудник такого подразделения.

Распространенной ошибкой является рассмотрение на заседании комиссии представлений прокуратуры о выявленных фактах предоставления служащими неполных или недостоверных сведений о доходах. По закону, к компетенции комиссии относится рассмотрение материалов проверок, проведенных на основании содержащейся в представлении прокуратуры информации.

При этом в ходе заседания комиссии данные в отношении нескольких служащих необходимо рассматривать по отдельности с оформлением отдельных записей в протоколе. Не допускается рассматривать вопросы в отношении руководителей подведомственных учреждений.

Муниципальные комиссии, работающие по установленным правилам, помогают эффективно бороться с коррупционными и иными правонарушениями.